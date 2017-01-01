Ливень в Киеве: деревья повалены, движение парализовано
На Киев в среду, 25 июля, обрушился мощный ливень с градом и резкими порывами ветра, что почти полностью остановило движение в столице. Фото и видео июльской непогоды киевляне массово публикуют в соцсетях.
Судя по видео, ливень полностью остановил движение в столице. Большинство водителей решили не рисковать, и остановились. Дождь был такой силы, что через стекло в машине едва можно рассмотреть автомобили, стоящие неподалеку.
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В то же время ливнеприемники засорены настолько, что улицы захлебнулись водой
Как доложили в ГСЧС, уборкой поваленных деревьев сейчас занимается Киевзеленстрой.
Кроме того, в результате ливня затопило Соломенский районный суд. Спасатели помогают откачивать воду.
Напомним, ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Запорожье и Херсон.