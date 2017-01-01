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Ливень в Киеве: деревья повалены, движение парализовано

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Поваленные деревья, оборванные провода, тонущие в лужах автомобили - такие предварительные результаты сильного ливня в Киеве.
Последствия ливня в Киеве
Последствия ливня в Киеве
соцсети

На Киев в среду, 25 июля, обрушился мощный ливень с градом и резкими порывами ветра, что почти полностью остановило движение в столице. Фото и видео июльской непогоды киевляне массово публикуют в соцсетях.

Судя по видео, ливень полностью остановил движение в столице. Большинство водителей решили не рисковать, и остановились. Дождь был такой силы, что через стекло в машине едва можно рассмотреть автомобили, стоящие неподалеку.

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В то же время ливнеприемники засорены настолько, что улицы захлебнулись водой

Поваленные деревья, оборванные провода, тонущие в лужах автомобили - такие предварительные результаты сильного ливня в Киеве.

Как доложили в ГСЧС, уборкой поваленных деревьев сейчас занимается Киевзеленстрой.

Кроме того, в результате ливня затопило Соломенский районный суд. Спасатели помогают откачивать воду.

Напомним, ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Запорожье и Херсон.

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Теги: Киев, видео, дождь, столица, вода, фото, движение, улица, потоп, Гроза, улицы, дожди, ливень, потоп в Киеве, Дорожное движение
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Источник: korrespondent.net

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