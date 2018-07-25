Пенсии полностью профинансированы - Минфин
Бюджетные расходы, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий, по состоянию на среду, 25 июля, полностью профинансированы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Так, в ведомстве отметили, что согласно помесячной росписи ассигнований общего фонда госбюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль этого года утверждены в сумме 83,4 млрд гривен.
"По состоянию на 25.07.2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью", - отметили в Минфине.
Также указано, что 12 июля Пенсионному фонду был перечислен последний платеж на сумму 2,5 млрд гривен.
В Минфине добавили, что ПФУ в соответствии с Бюджетным кодексом на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.
"23 июля 2018 года с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн", - сказано в сообщении.
Ранее сегодня во время селекторного заседания премьер-министр Владимир Гройсман дал руководству Пенсионного фонда срок дял решения проблемы с задержками выплат до конца недели, а также пригрозил главе Фонда увольнением.
Напомним, 24 июля Укрпочта сообщила, что задержки выплаты пенсий связаны с временными техническими задержками финансирования Пенсионным фондом.
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