Пенсии полностью профинансированы - Минфин

За семь месяцев из бюджета в Пенсионный фонд перечислено 83,4 миллиарда гривен. ПФУ получит ссуды от казначейства.

Бюджетные расходы, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий, по состоянию на среду, 25 июля, полностью профинансированы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, в ведомстве отметили, что согласно помесячной росписи ассигнований общего фонда госбюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль этого года утверждены в сумме 83,4 млрд гривен.

"По состоянию на 25.07.2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью", - отметили в Минфине.

Также указано, что 12 июля Пенсионному фонду был перечислен последний платеж на сумму 2,5 млрд гривен.

В Минфине добавили, что ПФУ в соответствии с Бюджетным кодексом на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.

"23 июля 2018 года с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня во время селекторного заседания премьер-министр Владимир Гройсман дал руководству Пенсионного фонда срок дял решения проблемы с задержками выплат до конца недели, а также пригрозил главе Фонда увольнением.

Напомним, 24 июля Укрпочта сообщила, что задержки выплаты пенсий связаны с временными техническими задержками финансирования Пенсионным фондом.

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