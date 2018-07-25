Порошенко подписал закон о штрафах за неуплату алиментов

Согласно новому закону, за неуплату алиментов в течение шести месяцев будут наказывать выполнением общественно-полезных работ сроком от 120 до 240 часов.

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым усиливается ответственность для недобросовестных плательщиков алиментов. Об этом в среду, 25 июля, сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что закон устанавливает механизм привлечения к юридической ответственности должников по алиментам и неплательщиков алиментов, которые уклоняются от отбывания назначенного взыскания.

В частности, предполагается, что неуплата алиментов за 6 месяцев влечет за собой выполнение общественно-полезных работ сроком от 120 до 240 часов. При неуплате алиментов на ребенка с инвалидностью и тяжело больного ребенка такая ответственность предусмотрена за 3 месяца долга.

Кроме того, будут наказывать также родителей, которые уклоняются от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. В таких случаях предусмотрено предупреждение или штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение этого правонарушения влечет за собой взыскание в виде выполнения общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов. Уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ влечет за собой административный арест сроком до 10 суток.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" Рада приняла 3 июля.

Напомним, по состоянию на начало мая в Украине за неуплату алиментов в розыске находятся 8 тыс. 778 украинцев.

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