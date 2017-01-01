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Отравление в Орленке: всех пострадавших выписали из больницы

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Основной причиной массового отравления в детском лагере стало нарушение технологии приготовления пищи.
Лагерь закрыли пока на десять дней
Лагерь закрыли пока на десять дней
Людмила Денисова/Facebook

Все 94 пострадавших в результате массового отравления в детском лагере Орленок Донецкой области выписаны из больниц. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebookв среду, 25 июля.

"79 детей до 17 лет, 10 человек старше 18 лет и 5 сотрудников лагеря, попавших в больницу, сейчас находятся дома. Уже сейчас завершены все исследования и полученные результаты проверок", - написала Денисова.

Она напомнила, что основной причиной массового отравления стало нарушение технологии приготовления пищи, хранения молочной продукции и санитарных правил в детском лагере, употребление некачественной воды и тому подобное.

"Причины, способствовавшие вспышке – многочисленные нарушения санитарных норм. Способствовали распространению инфекции нарушение работниками пищеблока требований личной гигиены, дезрежима, правил мытья посуды. К тому же работники пищеблока работали без полного объема медицинского осмотра", - добавила Денисова.

Как сообщалось, сам лагерь Орленок закрыли на десять дней, а может и больше.

 

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Теги: дети, Донецкая область, лагерь, отравление, госпитализация, пострадавшие, Денисова
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Источник: korrespondent.net

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