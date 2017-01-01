Сильный ливень обрушился на Запорожье и Херсон

Улицы областных центров затопило. В некоторых районах города наблюдаются перебои с интернетом и светом.

Днем в среду, 25 июля, в разных районах Запорожья начался масштабный ливень, сообщает Vgorode.

В разных районах города наблюдаются перебои в работе интернета.

На некоторых улицах на проезжей части высокий уровень воды, сообщает Автоканал Запоріжжя. СВ 13 FM. В частности, на улицах Лермонтова и Жаботинского. От сильных порывов ветра ломаются ветки деревьев.

На проспекте Соборном в районе Пушкина образовалась пробка в сторону порта.

Также непогода накрыла Херсон. Улицы города затопило из-за сильных дождей. Соответствующие видео публикуют местные жители.

Под водой оказались тротуары и проезжие части. Кое-где вода достигала прохожим по колено.

Также небывалый ливень обрушился на Киев, парализовав движение в городе.

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