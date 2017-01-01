На Донбассе задержаны трое людей по подозрению в связях с сепаратистами

Подозреваемые были переданы сотрудникам полиции.

В Донецкой области бойцы Национальной гвардии задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с ДНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу пресс-службы Операции объединенных сил.

“Военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали трех граждан по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой “ДНР“, - говорится в сообщении.



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Как отмечается, задержания лиц прошли на стационарных и мобильных блокпостах вблизи населенных пунктов Валерьяновка и Мариуполя Донецкой области. Граждан передали сотрудникам Национальной полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе ликвидировали двоих боевиков, пытавшихся пробраться к опорнику ВСУ.