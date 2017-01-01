Помпео: У Трампа и Путина нет согласия по Украине

Госсекретарь подтвердил, что президенты США и России обсуждали Украину в Хельсинки, но к согласию не пришли.

Трамп и Путин не смогли прийти к согласию по Украине на встрече в Хельсинки

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсуждали вопрос Украины, но не смогли прийти к согласию. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью ABC, стенограмму которого распространил в среду, 25 июля, Госдепартамент.

"Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись. Президент (Трамп) был тверд в том, чтобы донести до мира мысль, что путь Минска - это верный путь продвижения вперед", - заявил Помпео.

Госсекретарь обратил внимание на то, что в ходе переговоров двух лидеров было и множество других вопросов, по которым позиции не совпадают.

"Была масса тем, по которым США и Россия противостоят друг другу, и было очень важно, чтобы лидеры их обсудили", - заметил госсекретарь.

Ранее сам Трамп заявил, что на встрече с Путиным ни в чем ему не уступал.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит США-РФ. Трамп и Путин разговаривали с глазу на глаз более двух часов.

Сам Трамп не сказал ни слова об Украине по итогам встречи. Тогда как Путин подтвердил, что на переговорах поднимался вопрос Крыма и Донбасса, а также появились некоторые новые идеи по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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