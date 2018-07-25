А Кличко не проплывал? Соцсети о потопе в Киеве

В Киеве пошел дождь и город затопило. Пешеходные переходы, участки дорог затоплены, мост обвалился, столица парализовано. А украинцы все это активно обсуждают в социальных сетях.

В Киеве большой потоп. Чиновники говорять, что все из-за аномальных дождей, киевляне уверены, что причина в бездеятельности чиновников, которые годами не следили за обновлением инфраструктуры города.

Столица Украины превратилась в Венецию – дороги и пешеходные переходы затоплены, город в пробках.

Корреспондент.net собрал реакцию соцсетей о киевском потопе.