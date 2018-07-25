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А Кличко не проплывал? Соцсети о потопе в Киеве

Комментариев: 3
В Киеве пошел дождь и город затопило. Пешеходные переходы, участки дорог затоплены, мост обвалился, столица парализовано. А украинцы все это активно обсуждают в социальных сетях.
Киевляне потешаются над собственным мэром
Киевляне потешаются над собственным мэром

В Киеве большой потоп. Чиновники говорять, что все из-за аномальных дождей, киевляне уверены, что причина в бездеятельности чиновников, которые годами не следили за обновлением инфраструктуры города.

Столица Украины превратилась в Венецию – дороги и пешеходные переходы затоплены, город в пробках.

Корреспондент.net собрал реакцию соцсетей о киевском потопе.

 

 

 
 
 

 

 
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Теги: Киев, дождь, мэр, потоп, Виталий Кличко, потоп в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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OttoOtto    25.07.2018, 21:46
Оценка:  0
OttoOtto
Ппц, а при чем тут Кличко? ипа-нутые, когда Везувий уничтожил Помпеи, тогдашнего цезаря никто не обвинял. Бедные ущ.ербы только и плюются на цены. Работать идите, а то с..ука сидят, нихера не делают, а цены им высоки, пожар - Кличко виноват, дождь пошел - Кличко виноват. Лентяи!!!!
dron29    25.07.2018, 21:38
Оценка:  -1
dron29
А до Кличко, там прямо любая капля, исчезала)))
dron29    25.07.2018, 21:42
Оценка:  -1
dron29
Я смотрю в ленте новостей последние дни одна чернуха, давид работает)))
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