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Порошенко благодарен Словении за поддержку

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Украина и Словения готовы совместно прилагать усилия для расширения двустороннего сотрудничества.
Порошенко и Прах
Порошенко и Прах
Администрация президента Украины

Украина и Словения за последние годы значительно укрепили двустороннее сотрудничество. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе встречи с послом Республики Словения в Украине Наташей Прах в среду, 25 июля.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, Прах завершила свою дипломатическую миссию в Украине. Порошенко поблагодарил посла Словении за активную поддержку Украины как в вопросе территориальной целостности, так и в вопросе углубления отношений.

"Отношения между нашими странами никогда не были такими близкими и теплыми, как сегодня. Они базируются на взаимопонимании и взаимной поддержке", - подчеркнула посол.

Также в ходе встречи стороны особо отметили четкую и последовательную позицию Словении в вопросе противодействия российской агрессии относительно Украины. Важным в этот период стала гуманитарная и техническая помощь словенской стороны для Украины, отметили в пресс-службе.

Кроме того Украина и Словения готовы совместно прилагать усилия для расширения двустороннего сотрудничества. Кроме того, посол отметила прогресс Украины за последние четыре года и весомое ускорение процесса ее интеграции в Европейский союз.

Как сообщалось, Украина и Словения создают комиссию по изучению Первой мировой войны.

 

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Теги: Украина, международные отношения, Словения, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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