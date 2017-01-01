В Одесской области молния попала в школу

От удара здание в Килийском районе загорелось. Жертв и пострадавших нет, размер ущерба пока не сообщается.

В Килийском районе Одесской области от удара молнии загорелась школа. Об этом сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко на своей странице в Facebook вечером в среду, 25 июля.

"В селе Лески вследствие удара молнии произошло возгорание кровли блока школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Возгорание оперативно локализовано и ликвидировано, благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и сельхозпредприятия "Рис Бессарабии", - сообщил Бойченко.

facebook.com/bojcenko

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Жертв и пострадавших нет, размер ущерба пока не сообщается.

Напомним, 11 июля в школе города Балта Одесской области от удара молнии произошел пожар.

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