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Порошенко поблагодарил США за декларацию по Крыму

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Президент Украины, комментируя принятие в США Крымской декларации, выразил благодарность руководству Белого дома за это решение.
Порошенко приветствовал принятие США Крымской декларации
Порошенко приветствовал принятие США Крымской декларации
Петр Порошенко / Facebook
 
Украинский лидер Петр Порошенко поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за Крымскую декларацию – документ Госдепартамента, согласно которому Вашингтон не признает аннексию Крыма Россией.
 
"Искренне благодарен администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно признанных границах", – написал Порошенко на своей странице в Facebook вечером 25 июля.
 
По словам президента, "принадлежность Крыма Украине не обсуждается – не была, не является и не может быть предметом компромиссов". 
 
"Убежден, что упомянутое заявление государственного секретаря США Майка Помпео наконец лишит Кремль имперских иллюзий", – заявил Порошенко.
 
Президент отметил, что любая незаконная аннексия и оккупация территории завершаются "восстановлением территориальной целостности и компенсации всех причиненных агрессором убытков".

Напомним, США заявили, что никогда не признают российскую аннексию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе призвали Россию прекратить оккупацию полуострова и уважать принципы международного права.

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Теги: Украина, США, Крым, Порошенко, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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