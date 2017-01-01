Порошенко поблагодарил США за декларацию по Крыму

Президент Украины, комментируя принятие в США Крымской декларации, выразил благодарность руководству Белого дома за это решение.

Украинский лидер Петр Порошенко поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за Крымскую декларацию – документ Госдепартамента, согласно которому Вашингтон не признает аннексию Крыма Россией.

"Искренне благодарен администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно признанных границах", – написал Порошенко на своей странице в Facebook вечером 25 июля.

По словам президента, "принадлежность Крыма Украине не обсуждается – не была, не является и не может быть предметом компромиссов".

"Убежден, что упомянутое заявление государственного секретаря США Майка Помпео наконец лишит Кремль имперских иллюзий", – заявил Порошенко.





Президент отметил, что любая незаконная аннексия и оккупация территории завершаются "восстановлением территориальной целостности и компенсации всех причиненных агрессором убытков".

Напомним, США заявили, что никогда не признают российскую аннексию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе призвали Россию прекратить оккупацию полуострова и уважать принципы международного права.

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