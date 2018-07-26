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ДТП с Hummer в Киеве: водитель отказался сдать образцы биоматериалов

Комментариев: 2
Прокуратура Киева 26 июля через суд потребует отобрать соответствующие биоматериалы у водителя принудительно.
Водитель, сбивший насмерть ребенка в Киеве, отказался сдать образцы биоматериалов
Водитель, сбивший насмерть ребенка в Киеве, отказался сдать образцы биоматериалов
Информатор

Водитель автомобиля Hummer, сбивший насмерть ребенка в Киеве, отказался предоставить на проверку необходимые образцы биоматериалов. Об этом в среду, 25 июля, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, хотя алкотестер и не обнаружил признаков алкогольного опьянения у водителя, но только после получения лабораторных исследований его мочи можно будет утверждать, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию. И есть еще один момент. Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались", - сообщила она.

Максимец добавила, что прокуратура Киева 26 июля через суд потребует отобрать соответствующие биоматериалы у водителя принудительно. Данное ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения.

Напомним, по предварительной информации, драгер не выявил у водителя Hummer алкогольного опьянения.

Как сообщалось, 24 июля на пешеходном переходе в районе бульвара Леси Украинки в Киеве водитель Hummer насмерть сбил девочку. После наезда водитель авто скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.  

 

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Теги: Киев, ДТП, суд, ребенок, авария, водитель, анализ, анализы, экспертизы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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П    26.07.2018, 08:48
Оценка:  0
П
Это как? Так он и от обвинения откажется.
nsasssnter    26.07.2018, 08:31
Оценка:  +1
nsasssnter
Таких чертей надо в СИЗО душить.
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