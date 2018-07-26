В Киеве на Нивках тополь упал на жилой дом

Огромное дерево из-за непогоды упало на крышу дома и зацепило балконы.

В результате падения дерева никто не пострадал informator.ua

В Киеве по адресу улица Даниила Щербаковского, 32/38 огромный тополь упал на пятиэтажный жилой дом, повредив крышу дома и балконы.

Как сообщил Информатор, вызов на линию экстренных служб поступил 25 июля около 19:45. Однако 26 июля около 02:00 работы по ликвидации последствий непогоды еще продолжались.

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На месте обнаружили еще два завалившихся дерева. Причиной также является непогода, которая накрыла столицу в последние дни.

С помощью бензопилы спасатели поэтапно разрезали дерево и убирали его. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 25 июля Киев накрыли мощные ливневые дожди, в результате чего были затоплены улицы, переходы. Привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту Жуляны также оказалась полностью затоплена водой.

Также из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.