В Кривом Роге на врачей завели дело из-за смерти бойца АТО

Медработникам инкриминируют ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

В Кривом Роге возбуждено уголовное дело против врачей из-за смерти в больнице воина АТО, участника боевых действий на Донбассе Владимира Близнюка. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на источники в полиции.

“Производство открыто по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). В полиции не комментируют ход расследования“, - говорится в сообщении.

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Во вторник, 24 июля, в Кривом роге активисты и друзья умершего пришли в городскую больницу №16, потребовав объяснений от руководства относительно того, как лечили воина, а также потребовав извинений перед семьей за заявления, сделанные после его смерти. Извинения потребовались, поскольку руководство больницы ранее предположило, что Близнюк был инъекционным наркоманом.

Ранее вскрытие подтвердило у Близнюка диагноз, который не разглашается по этическим соображениям, однако о наркомании речи не шло.

Напомним, 8 июля в Кривом Роге в 16-й больнице скончался демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк. До демобилизации он воевал в составе 17-й танковой бригады. Находясь в больнице, АТОшник объявлял голодовку, утверждая, что в медучреждении его не обеспечивают необходимыми лекарствами. “Горите в аду!“ - написал он в письме к и. о. главы Минздрава и главному врачу. Медики назвали это заявление провокацией, а боец получил все необходимое.

