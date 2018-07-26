В Киеве неисправный лифт задушил собаку

Прогулка с собакой обернулась для хозяйки трагедией. Неисправный лифт убил животное.

В Киеве неисправность одного из лифтов в жилом доме погубила собаку. Об этом говорится в выпуске службы новостей ТСН.

Читай также: В Николаевском центре защиты животных убили 150 собак

Вместе с любимым догом, женщина вышла на прогулку, которая впоследствии обернулась ужасной трагедией. Держа питомца на поводке, хозяйка попыталась зайти в лифт многоэтажки, но не успела. Двери стремительно закрылись, кабина поехала вниз и собака буквально повисла на поводке. Животное зажало между этажами. Спасти собаку оказалось невозможно.

Хозяева пытались открыть лифт, вызвали спасателей. Но когда те приехали, собака уже не дышала. Жильцы говорят, что такие “эксцессы“ с лифтами происходят уже не первый раз. В то же время, в службе Киевлифт-3 утверждают, что лифты исправны, а хозяйка грубо нарушила правила пользования лифтом. Хозяева дога отдали тело собаки на экспертизу, чтобы судиться с ответственными за неисправные лифты.

Напомним, ранее сообщалось о том что под Винницей нелюди содрали с собаки кожу живьем.