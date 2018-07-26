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На Донбассе ливни затопили окопы: ВСУ воюют вплавь

Комментариев: 3
Военные в окопах сидят по грудь в воде.
Вода залила окопы
Вода залила окопы
facebook.com/Viktoriya Rudenko

В среду, 25 июля, сильные ливни прошли в нескольких регионах Украины, доставив немало хлопот, не обошли они и Донбасс. Дожди заполнили окопы водой и бойцы вынуждены передвигаться по ним буквально вплавь.

Об этом сообщила представитель ВСУ Викторией Руденко на своей странице в Facebook.

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“Вся лента в подтопленном переходе в Киеве ... но это все х… я мои дорогие ... посмотрите как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - подчеркнула Руденко.

Стоит отметить, что одновременно бойцов такие погодные условия даже развеселили.

“Спасибо вам за пост для тех, кто ноет “,“Ужас“,“Да это хоть лето, а зимой?“,“Вот незадача ... как же ребятам не повезло с затоплением“, - комментируют пользователи сети.

Военные вынуждены терпеть дополнительные трудности и неудобства
Военные вынуждены терпеть дополнительные трудности и неудобства
facebook.com/Viktoriya Rudenko

На Донбассе затопило окопы
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Как сообщалось 25 июля, в Киеве ливнем затопило аэропорт Жуляны. Также из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

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Теги: ливни, затопило, Донбасс, ВСУ
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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорян    26.07.2018, 11:47
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Противник находится в точно таких же условиях.
Rabyshkin    26.07.2018, 11:47
Оценка:  -4
Rabyshkin
А у солдата есть абонемент на бассейн?
ToLK    26.07.2018, 11:47
Оценка:  +3
ToLK
Хоть помоются ребята
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