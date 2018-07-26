На Донбассе ливни затопили окопы: ВСУ воюют вплавь
В среду, 25 июля, сильные ливни прошли в нескольких регионах Украины, доставив немало хлопот, не обошли они и Донбасс. Дожди заполнили окопы водой и бойцы вынуждены передвигаться по ним буквально вплавь.
Об этом сообщила представитель ВСУ Викторией Руденко на своей странице в Facebook.
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“Вся лента в подтопленном переходе в Киеве ... но это все х… я мои дорогие ... посмотрите как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - подчеркнула Руденко.
Стоит отметить, что одновременно бойцов такие погодные условия даже развеселили.
“Спасибо вам за пост для тех, кто ноет “,“Ужас“,“Да это хоть лето, а зимой?“,“Вот незадача ... как же ребятам не повезло с затоплением“, - комментируют пользователи сети.
Как сообщалось 25 июля, в Киеве ливнем затопило аэропорт Жуляны. Также из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.