На Донбассе ливни затопили окопы: ВСУ воюют вплавь

Военные в окопах сидят по грудь в воде.

В среду, 25 июля, сильные ливни прошли в нескольких регионах Украины, доставив немало хлопот, не обошли они и Донбасс. Дожди заполнили окопы водой и бойцы вынуждены передвигаться по ним буквально вплавь.

Об этом сообщила представитель ВСУ Викторией Руденко на своей странице в Facebook.

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“Вся лента в подтопленном переходе в Киеве ... но это все х… я мои дорогие ... посмотрите как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - подчеркнула Руденко.

Стоит отметить, что одновременно бойцов такие погодные условия даже развеселили.

“Спасибо вам за пост для тех, кто ноет “,“Ужас“,“Да это хоть лето, а зимой?“,“Вот незадача ... как же ребятам не повезло с затоплением“, - комментируют пользователи сети.

Военные вынуждены терпеть дополнительные трудности и неудобства facebook.com/Viktoriya Rudenko

На Донбассе затопило окопы 0:00 / 00:49

Как сообщалось 25 июля, в Киеве ливнем затопило аэропорт Жуляны. Также из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.