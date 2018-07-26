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Обрушение путепровода в Киеве: перекрыта часть улицы

Комментариев: 3
Движение по улице Телиги запрещено на участке от метро Дорогожичи и дальше самого путепровода в сторону станции метро Почайная.
Общественный транспорт едет в обход
Общественный транспорт едет в обход
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве перекрыли часть улицы Елены Телиги из-за обрушения конструкций путепровода на пересечении с улицей Кирилловской после сильного ливня. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает ГСЧС.

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“Уважаемые владельцы транспортных средств! Обращаем ваше внимание, что на пересечении ул. Е. Телиги и ул. Кирилловской осунулась часть земли и конструкции моста. Временно движение в этом районе перекрыто“, - сообщили спасатели.

Согласно данным Google Maps, движение по улице запрещено на участке от метро Дорогожичи и дальше самого путепровода в сторону станции метро Почайная.

Напомним, на Киев 25 июля обрушился ливень с грозой и градом. В городе затоплены подземные переходы и дороги, с перебоями работает наземный общественный транспорт.

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Теги: улица, путепровод, непогода, обрушение, ГСЧС
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Комментариев (2)
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zZAVXOZz    26.07.2018, 11:47
Оценка:  +3
zZAVXOZz
ну правильно, дорогу на тилиги сделали, а ливнёвку забыли, вода вниз пошла по верху и первый попавшийся мост смыла. норм.
zZAVXOZz    26.07.2018, 11:47
Оценка:  +2
zZAVXOZz
рукажопы при власти, и народ дураки, что таких рукажопов выбирает.
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