Обрушение путепровода в Киеве: перекрыта часть улицы

Движение по улице Телиги запрещено на участке от метро Дорогожичи и дальше самого путепровода в сторону станции метро Почайная.

В Киеве перекрыли часть улицы Елены Телиги из-за обрушения конструкций путепровода на пересечении с улицей Кирилловской после сильного ливня. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает ГСЧС.

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“Уважаемые владельцы транспортных средств! Обращаем ваше внимание, что на пересечении ул. Е. Телиги и ул. Кирилловской осунулась часть земли и конструкции моста. Временно движение в этом районе перекрыто“, - сообщили спасатели.

Согласно данным Google Maps, движение по улице запрещено на участке от метро Дорогожичи и дальше самого путепровода в сторону станции метро Почайная.