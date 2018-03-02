Во Львовской области мужчина погиб, прячась под грузовиком от дождя

Мужчина не успел выбраться из-под машины, когда та начала давать задний ход.

Во Львовской области мужчина решил спрятаться от дождя под грузовиком и погиб под его колесами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Трагедия произошла в среду, 25 июля, в Николаевском районе Львовской области. 51-летний житель Тернопольской области спрятался под грузовой автомобиль Зил-131, за рулем которого находился 31-летний житель Каменко-Бугского района.

По предварительным выводам правоохранителей, на участке трассы между селами проводились работы по очистке придорожной полосы от сухих деревьев.

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Очевидцы рассказали, что погибший спрятался под грузовиком от дождя, а когда тот тронулся задним ходом, не успел выбраться из-под машины. Как пояснил водитель ЗиЛа, он, убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом и только тогда, когда автомобиль наехал на какое-то препятствие, вышел и увидел, что под колеса попал человек. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.



Напомним, ранее в Николаевской области фура столкнулась с автобусом: 5 погибших.