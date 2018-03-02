Комиссия прокуроров начала рассматривать дело Холодницкого

На заседании присутствует руководство НАБУ и ГПУ, которое ранее требовало отставки главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В Киеве в четверг, 26 июля, началось заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) на котором рассматривается вопрос о наличии дисциплинарного проступка в действиях руководителя САП Назара Холодницкого, сообщает УНН.

На заседание КДКП со стороны Генпрокуратуры пришла заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, хотя ожидался Генпрокурор Юрий Луценко. Также пришел директор НАБУ Артем Сытник. На заседании присутствовал и Назар Холодницкий.

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Изначально заседание было закрытым для журналистов и общественности. Активисты пытались попасть на заседание, громыхая в двери зала и громко возмущаясь. Позже в заседании был объявлен перерыв в связи с тем, что Назар Холодницкий обратился к Комиссии с просьбой сделать заседание открытым.

Комиссия удовлетворила просьбу Холодницкого и журналистов пустили на заседание.

Напомним, ранее руководитель НАБУ Артем Сытник рассказал, что написал на Холодницкого жалобу, к которой приложил компрометирующие материалы. По его словам, допущенные нарушения дают основания для отставки главы САП Назара Холодницкого.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко также требует увольнения Холодницкого.