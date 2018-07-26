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В Крыму на детей крымских татар завели дело: они сняли флаг РФ с сельсовета

Комментариев: 2
Детям грозит ограничение свободы, принудительные работы, арест или лишение свободы.
Российским Центром противодействия экстремизму были установлены участники инцидента
Российским Центром противодействия экстремизму были установлены участники инцидента
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В оккупированном Крыму прошли обыски в пяти домах крымских татар. Против несовершеннолетних возбуждены уголовные дела за надругательство над государственными символами РФ.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

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"Стало известно, что ранее, в мае 2018 года, несовершеннолетние ребята, в домах которых сейчас происходят обыски, сняли флаги Российской Федерации из административного здания сельского совета и выбросили. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, арест или лишение свободы", - говорится в сообщении.

Российским Центром противодействия экстремизму были установлены участники инцидента, которые уже дали признательные показания.

Обыски прошли в Мустафы Коки, Умера Абдувелиева, Ридвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова - все четверо проживают в с. Курское Белогорского района Крыма. Кроме того, следственные действия прошли в с. Холодовка Судакского района в Азиз-Мухаммеда Алиева.

"Несовершеннолетний Азиз-Мухаммед остался дома. Технику не изъяли. Силовики ограничились визуальным осмотром", - сообщили активисты.

Как сообщалось 22 июля, осенью вещание на Донбассе и в Крыму на 75% будет украиноязычным.

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Теги: Крым, обыски, флаг, крымские татары
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Комментариев (2)
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Woodbrother    26.07.2018, 11:47
Оценка:  0
Woodbrother
Им просто не понравилась власовская тряпка.
толян04    26.07.2018, 11:54
Оценка:  0
толян04
мне тоже не нравится австрияцкий подарок цвета синдрома дауна ишо? я жне лезу его срывать
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