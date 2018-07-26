В Украине начали производить не выпускаемые ранее боеприпасы - Турчинов

Новое оружие призвано усилить огневую способность украинской армии, считает секретарь СНБО.

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины впервые испытали новые боеприпасы и оружие украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова,

По его словам, в Украине начали производство боеприпасов, которые ранее не производились в нашей стране.

“Прошла важная фаза испытаний самых дефицитных 152-мм снарядов, а также 60-мм мин для новых украинских минометов“, - сообщил Турчинов.

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В ходе комплексных испытаний проверили возможности двух модификаций 60-мм и двух модификаций 82-мм минометов, а также безопасность характеристик во время ведения огня из 120-мм минометов.

Во время испытаний все баллистические характеристики проверялись современным комплексом мобильной радарной системы траекторных измерений.

“Ее уникальность заключается в том, что она может с большой точностью отслеживать траекторию не только снаряда, мины или ракеты, а даже пули“, - сказал Турчинов

Испытанные боеприпасы и артиллерийское оружие были произведены как государственными, так и частными предприятиями. Турчинов подчеркнул, что испытания прошли успешно. Он заявил, что украинское оружие и боеприпасы продемонстрировали соответствие заданным характеристикам и в ближайшее время будут взяты на вооружение ВСУ. По мнению Турчинова, это значительно усилит огневую боеспособность украинской армии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Канада готовится вооружить украинских снайперов.