В Украине начали производить не выпускаемые ранее боеприпасы - Турчинов
На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины впервые испытали новые боеприпасы и оружие украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова,
По его словам, в Украине начали производство боеприпасов, которые ранее не производились в нашей стране.
“Прошла важная фаза испытаний самых дефицитных 152-мм снарядов, а также 60-мм мин для новых украинских минометов“, - сообщил Турчинов.
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В ходе комплексных испытаний проверили возможности двух модификаций 60-мм и двух модификаций 82-мм минометов, а также безопасность характеристик во время ведения огня из 120-мм минометов.
Во время испытаний все баллистические характеристики проверялись современным комплексом мобильной радарной системы траекторных измерений.
“Ее уникальность заключается в том, что она может с большой точностью отслеживать траекторию не только снаряда, мины или ракеты, а даже пули“, - сказал Турчинов
Испытанные боеприпасы и артиллерийское оружие были произведены как государственными, так и частными предприятиями. Турчинов подчеркнул, что испытания прошли успешно. Он заявил, что украинское оружие и боеприпасы продемонстрировали соответствие заданным характеристикам и в ближайшее время будут взяты на вооружение ВСУ. По мнению Турчинова, это значительно усилит огневую боеспособность украинской армии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Канада готовится вооружить украинских снайперов.