"Украсть - плохо": Макаревич предложил России купить Крым

Макаревич не намерен посещать аннексированный Россией Крым и надеется, что конфликт вокруг полуострова разрешится договоренностями.

Макаревич заявил, что некомфортно себя чувствовал бы в Крыму скриншот из видео

Российский рок-музыкант Андрей Макаревич предложил России купить Крым у Украины.

Об этом он сказал в студии Эхо Москвы.

Музыканта заявил, что не намерен посещать аннексированный Россией Крым и надеется, что конфликт вокруг полуострова разрешится договоренностями.

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Комментируя то, что “Общественная палата Крыма“ внесла его имя в “досье“ деятелей, которые не признают аннексию, Макаревич сказал, что это не повлияет на его жизнь и он не ездил в Крым, и не собирается.

На вопрос, виноваты ли люди, он ответил: “Думаю, что они виноваты. Потому что если это сделано действительно по желанию подавляющего большинства, как нам объясняют, это все равно не очень правильно, потому что существуют законы и международные договоренности“.

Макаревич также добавил, что не будет себя “комфортно чувствовать, оказавшись там“.

“Нам рассказывают про референдум, но я имею свое представление об этом референдуме… Кто-то пришел и голосовал, а кто-то не пришел и не голосовал… Из другого государства появляются зеленые человечки и проводят у тебя референдум. Что это такое?... Здесь даже не двойные, а десятерные стандарты, потому что мы очень хорошо знаем, чем заканчивались поползновения населения некоторых частей нашей страны стать независимыми. Не только Чечня, были другие эксцессы“, - объяснил лидер Машины времени.

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По его словам, если России так необходим Крым, то можно было найти другие пути.

“Да купить его! Ну, договориться - купить я грубо говорю, но найти способ. Договариваются как-то дипломаты…Украсть - плохо, а купить - хорошо“, - заявил Макаревич.

Напомним, в марте Макаревич заявил о том, что с россиянами в последние годы происходит что-то ужасное. По его словам россияне превратились в “злобных дебилов“.