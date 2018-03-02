Зрители отрядили лучших менеджеров в команду Рабиновича – выполнять программу партии За життя

Народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович представил пошаговую программу выхода страны из экономического кризиса. Презентация программы, которую сам Рабинович назвал "Українська мрія", состоялась в эфире специального выпуска ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

"Для того чтобы строить страну, надо иметь четкий план. С момента основания нашей партии мы говорили, что основой для процветания страны должно стать построение нейтральной независимой внеблоковой Украины по типу "Швейцарии Восточной Европы". У нас есть колоссальное территориальное преимущество, мы можем стать базисом для переговоров между Европой и Азией. Надо выискивать, что сильное у нас, и не заниматься тем, что нам не нужно. Поэтому в течение трех месяцев после победы партии на выборах мы проведем незыблемый референдум по 10 основополагающим вопросам, в частности: тип страны, территориальное устройство и так далее", – рассказал политик.

По его словам, для выхода из кризиса надо забыть "экономику коммунизма" и строить новую открытую экономику, которая будет опираться на три кита: банковскую систему, хай-тек и сельское хозяйство.

"Нам надо снять налогообложение со среднего и малого бизнеса, организовать в Украине кластеры и хабы для привлечения молодежи и создать национальный земельный банк для развития сельского хозяйства", – сообщил народный депутат.

Говоря о прекращении войны на Донбассе, парламентарий отметил, что для восстановления мира Украине нужны прямые переговоры со всеми сторонами конфликта.

Кроме того, Вадим Рабинович рассказал о шагах, которые помогут в считанные дни искоренить коррупцию. Это, в частности, – запрет на работу с офшорами, выборность судей, ограничение пребывания народного депутата в парламенте одной каденцией, возвращение в госсобственность стратегически важных отраслей, в частности, нефте- и газодобычи и распределения.

Рассказывая о проводимых правительством реформах, лидер "За життя" подчеркнул, что после победы партии на выборах они будут безоговорочно отменены, так как наносят лишь вред Украине и людям, "фактически уничтожая народ".

Также, по словам Вадима Рабиновича, возрождение экономики Украины должно начаться с создания свободных экономических зон в крупнейших приграничных городах Украины, в частности в Одессе, Львове и Харькове.

"Один из пунктов программы партии "За життя" – сделать Одессу и"европейским окном" Украины. Мы предлагаем сделать особый акцент на развитии бизнеса в Одессе, на льготах и преференциях, на создании в городе свободной экономической зоны по типу "Порто-франко". Я подал законопроект о свободной экономической зоне в Одессе. Считаю, что свободные зоны нужно создавать и для Львова, и для Харькова, и для других приграничных городов, ведь это великолепный механизм для толчка экономики", – констатировал народный депутат.

Политик добавил, что более подробная информация с конкретными цифрами пошагового осуществления программы будет представлена в начале года на экономическом форуме с ведущими мировыми экспертами, который проведет партия "За життя".

Пока же путем многодневного голосования на канале NewsOne зрители определили по пяти основным направлениям тех лучших менеджеров, которых партия "За життя" должна взять в список и которым поручит исправить кризисную ситуацию в политике и экономике.

В команду "За життя", по мнению зрителей, должны быть приглашены: Виктор Медведчук (мир и отношения со странами СНГ), Виктор Суслов (экономика), Виталий Шабунин (борьба с коррупцией), Евгений Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (внешняя политика).

Тут же, в ходе программы, Вадим Рабинович пригласил их в партию, а также попросил зрителей поддержать еще одну кандидатуру "для сшивания страны" – украинского политзаключенного Мыколу Карпюка, которого Вадим Рабинович навещал во Владимирском централе (Россия) и которого обязался оттуда освободить.

"Если мы не сошьем страну, если не соберем в одной лодке разных сыновей Украины, не деля их на "бандеровцев" и "москалей", не делая разницу между "восточниками" и "западниками", как мечтал об этом великий Вячеслав Черновол, – мы не достигнем мира. А без мира не будет никакой экономики, мы по-прежнему будем жертвами вороватых менеджеров, а нам надо строить великую и сильную Украину, "Швейцарию Восточной Европы"!

Я прочитал в древней книге: бог помогает человеку, когда человек все сам делает для победы. Давайте все сделаем для нашей общей победы – и пусть бог помогает Украине!" – резюмировал Вадим Рабинович.