В Винницкой области мать заказала убийство сына

Женщина заказала двум односельчанам за вознаграждение в сумме 10 тысяч гривен убийство родного сына.

Подозреваемые в преступлении находятся под стражей depositphotos.com

Жительница села Калиновского района Винницкой области из-за неоднократных ссор заказала двум односельчанам за вознаграждение в сумме 10 тысяч гривен убийство родного сына. Об этом в четверг, 26 июля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, в феврале этого года сына убили.

Прокуратура Винницкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

В отношении трех обвиняемых Винницкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Калиновский районный суд.

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За совершение данного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Также сообщалось, что в Ровно правоохранители совершили имитацию убийства бизнесмена, чтобы предотвратить заказное убийство.