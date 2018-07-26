Почти 2 тысячи патрульных полицейских уволились в 2016-2017

С момента образования патрульной полиции уже уволился каждый седьмой сотрудник .

Уволился каждый седьмой патрульный unian.ua

В течение 2016-2017 годов по разным причинам уволились 1944 патрульных полицейских, из которых 643 сотрудника - на первом году службы.

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Об этом свидетельствует отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений и учреждений Нацполиции, передает РБК-Украина.

Указано, что с момента образования патрульной полиции было принято на службу более 13 тысяч полицейских.

Как сообщалось 3 июля, за 5 месяцев из патрульной полиции уволились около 400 человек.