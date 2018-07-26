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Почти 2 тысячи патрульных полицейских уволились в 2016-2017

Комментариев: 3
С момента образования патрульной полиции уже уволился каждый седьмой сотрудник .
Уволился каждый седьмой патрульный
Уволился каждый седьмой патрульный
unian.ua

В течение 2016-2017 годов по разным причинам уволились 1944 патрульных полицейских, из которых 643 сотрудника - на первом году службы.

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Об этом свидетельствует отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений и учреждений Нацполиции, передает РБК-Украина.

Указано, что с момента образования патрульной полиции было принято на службу более 13 тысяч полицейских.

Как сообщалось 3 июля, за 5 месяцев из патрульной полиции уволились около 400 человек.

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Теги: Нацполиция
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Комментариев (3)
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semveter    26.07.2018, 13:11
Оценка:  0
semveter
Они то думали там сэлфи, на машинках кататься и зарплату получать. А там еще и чего то от них требовать начали. Вот же зрада.
Ліsа    26.07.2018, 12:58
Оценка:  0
Ліsа
Тому що розчарувались. Втім як і звичайні українці.
Шкиряк_и_Зорян    26.07.2018, 12:33
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Они просто не знали, что там ещё и работать надо, а качественная работа в полиции - тяжёлый и неблагодарный труд.
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