В Мариуполе грузчик погиб в мясорубке колбасного цеха
По предварительной информации прокуратуры, мужчину затянуло в мясорубку в момент загрузки мяса.
В Мариуполе на одной из фирм, которая работает в сфере производства мясо-колбасных изделий, произошел несчастный случай. Погиб мужчина 1986 года рождения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
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“По предварительной информации, мужчина работал грузчиком и в момент загрузки мяса его затянуло в мясорубку, в результате чего последний погиб“, – говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.
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