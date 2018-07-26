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В Мариуполе грузчик погиб в мясорубке колбасного цеха

Комментариев: 4
По предварительной информации прокуратуры, мужчину затянуло в мясорубку в момент загрузки мяса.
Прокуратура ведет досудебное расследование по факту гибели мужчины
Прокуратура ведет досудебное расследование по факту гибели мужчины
smartnews.ru

В Мариуполе на одной из фирм, которая работает в сфере производства мясо-колбасных изделий, произошел несчастный случай. Погиб мужчина 1986 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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“По предварительной информации, мужчина работал грузчиком и в момент загрузки мяса его затянуло в мясорубку, в результате чего последний погиб“, – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось в январе, в Польше заробитчанка лишилась руки в прачечной.

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Теги: смерть, мужчина, Донецкая область, донбасс, Мариуполь
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Комментариев (4)
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М    26.07.2018, 13:17
Оценка:  0
М
Эти колбасы уже на прилавках!
xМIBx    26.07.2018, 13:02
Оценка:  +6
xМIBx
Интересно, они выбросили всю партию мяса или пустили в производство?
ВарнакСэкссимвол    26.07.2018, 12:57
Оценка:  0
ВарнакСэкссимвол
плюс ещё 80 кг мяса в колбасу
semveter    26.07.2018, 13:18
Оценка:  +1
semveter
Юморок, конечно, циничный. Но, сдается мне, это единственное мясо которое попало в колбасу.
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