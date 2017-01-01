Главу Миграционной службы Львовщмины приговорили к 5 годам тюрьмы

Чиновника осудили за взяточничество.

Также суд приговорил и его первого заместителя npu.gov.ua

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы начальника Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области за взяточничество. Также суд приговорил к 5 годам лишения свободы его первого заместителя.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

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В 2014 году был выявлен факт получения неправомерной выгоды руководителями Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Чиновники получили от подчиненного работника 2 тыс. долларов и 4 тыс. гривен неправомерной выгоды. Денежные средства указанные чиновники требовали за несоздание искусственных препятствий в служебной деятельности подчиненного.

Также, согласно данным, полученным в ходе предварительного расследования, установлено, что аналогичные требования высказывались еще двум руководителям районных секторов Миграционной службы.

В конце 2016 года Галицкий районный суд Львова вынес приговор, согласно которому указанные должностные лица были признаны виновными и назначено наказание в виде лишения свободы.

Однако данное решение отменил апелляционный суд и вернул дело на новое судебное рассмотрение.

“Окончательную точку в деле поставили ​​в июле. Начальник Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и его первый заместитель признаны виновными и осуждены к 5 годам заключения“, - говорится в сообщении прокуратуры Львовской области

Кроме этого, злоумышленники лишены права 3 года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, а их имущество подлежит конфискации.

В сообщении не указываются имена и фамилии осужденных, однако по данным Українських Новин речь идет о руководителе Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области Александре Погорецком и его первом заместителе Оресте Баране. В мае 2017 года Погорецкий восстановился в должности. Ранее он был отстранен от нее, по решению суда.

Как сообщалось 23 июля, в Запорожской области на взятке попался заммэра.