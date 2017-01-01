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В Горловке трое подростков подорвались на мине

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О происшествии сообщил в своем Телеграм-канале глава администрации города.
В Горловке подорвались трое подростков: двое погибли
В Горловке подорвались трое подростков: двое погибли
strana.ua

В одном из посёлков прифронтовой Горловки в результате взрыва неустановленного боеприпаса погибли двое молодых людей. Об этом сообщается в Telegram-канале главы администрации города Ивана Приходько.

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“Посёлок Мичурина, за шахтой Изотова в районе кладбища погибли двое – парень и девушка 17 и 18 лет. В результате полученных ранений они скончались на месте. Ориентировочно, подрыв на мине. Больше никакой информации пока нет“, – сообщил глава города.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем на мине подорвался трактор. Мужчина за рулем получил осколочные ранения ног. 

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Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, смерть, подростки
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