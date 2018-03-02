Эксперты взволнованы из-за медуз и рыб-игл в Киевском водохранилище

Наличие данных видов для Днепра не является нормальным, уверяют эксперты.

Эксперты выразили озабоченность в связи с тем, что морская рыба-игла и мелкая медуза стала обитать в Днепровских водохранилищах.

Данное явление не является нормальным для Днепра, заявили в Ассоциации рыболовов Украины, передает Newsone.

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Глава Ассоциации Александр Чистяков объяснил, что причиной этому стала деятельность человека. “По берегам стоят мегаполисы, металлургические, химические гиганты со своими сливами“, - отмечено в тексте.

В Ассоциации указывают, что в Земельном и Водном кодексе регламентировано четкое расстояние природоохранной прибрежной территории, на которой категорически запрещена хозяйственная деятельность. Однако эти нормы пренебрегаются и после дождей вся химия попадает в водоемы, после чего по дренажным каналам химические вещества проникают в Днепровские водохранилища.

Указывается, что соленость воды в реке повысилась, что, собственно, и дало возможность поселиться обитателям морских лиманов в Днепровских водохранилищах.

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“Если три года назад рыбу иглу и медуз можно было встретить в Дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречается прямо в столичных заливах. Прямо под окнами Верховной Рады яркая демонстрация неподобающего отношения к величайшей реке страны“, - отметил Чистяков.

В Ассоциации настоятельно подчеркнули важность разработки новой водной политики, а также на необходимости признания пресной воды стратегическим ресурсом страны.

Ранее сообщалось, что в водохранилищах расположенных вблизи Киева наблюдается резкий рост популяции пресноводных медуз.