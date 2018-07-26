Холодницкого обозвали ублюдком на заседании Комиссии прокуроров
В четверг, 26 июля, проводится заседаниее Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), посвященное жалобе генпрокурора Украины Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.Холодницкий вошел в зал под крики “Боягуз“, “Ублюдок“ и “Ганьба“ , передает УНИАН.
30 марта Луценко и Сытник обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.
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По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.
Сам Холодницкий заявлял, что производство в отношении него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.
4 апреля на своем официальном Youtube-канале НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в рабочем в кабинете Холодницкого, а именно - данные, добытые с помощью прослушивающего устройства.
Що тут дивного?