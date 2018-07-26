Холодницкого обозвали ублюдком на заседании Комиссии прокуроров

Холодницкий вошел в зал заседаний под крики "боягуз" и "ганьба".

Охранники завели Холодницкого в зал под осуждающие возгласы присутствующих argumentua.com

В четверг, 26 июля, проводится заседаниее Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), посвященное жалобе генпрокурора Украины Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.Холодницкий вошел в зал под крики “Боягуз“, “Ублюдок“ и “Ганьба“ , передает УНИАН.

30 марта Луценко и Сытник обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Читай также: Насиров написал письмо Холодницкому: просит закрыть его дело

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство в отношении него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

4 апреля на своем официальном Youtube-канале НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в рабочем в кабинете Холодницкого, а именно - данные, добытые с помощью прослушивающего устройства.