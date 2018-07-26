В Горловке битами избили начальника концерна Стирол

У мужчины многочисленные ушибы и переломы.

Так называемый мэр неподконтрольной Киевской власти Горловки Иван Приходько в соцсети сообщил, что в одном из районов города неизвестные битами избили одного из руководителей “национализированного“ концерна Стирол.

Об этом сообщает издание ДонПресс.

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“Сегодня в 17:45 в районе Аргентины был избит, двумя неизвестными в маске, бейсбольными битами Закаблук Юрий Михайлович, 1957, Бессонова 33/48 ГП Стирол, зам. директора по общим вопросам, дз СГМ, ушибленные раны головы, туловища, поясничной области, ушиб почки, перелом лучезапястного сустава. Я уверен, что это преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки. Тем более угрозы поступали неоднократно и мы знаем от кого о чем было написано заявление в полицию“, – пишет Приходько.

Нападавших ищут соцсети

Как сообщалось в 2017 году, ДНР обнародовала список конфискованных предприятий.