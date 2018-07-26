Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Горловке битами избили начальника концерна Стирол

Комментариев: 1
У мужчины многочисленные ушибы и переломы.
Пострадавший - Закаблук Юрий Михайлович
Пострадавший - Закаблук Юрий Михайлович
argumentua.com

Так называемый мэр неподконтрольной Киевской власти Горловки Иван Приходько в соцсети сообщил, что в одном из районов города неизвестные битами избили одного из руководителей “национализированного“ концерна Стирол.

Об этом сообщает издание ДонПресс.

Читай также: В Горловке трое подростков подорвались на мине

“Сегодня в 17:45 в районе Аргентины был избит, двумя неизвестными в маске, бейсбольными битами Закаблук Юрий Михайлович, 1957, Бессонова 33/48 ГП Стирол, зам. директора по общим вопросам, дз СГМ, ушибленные раны головы, туловища, поясничной области, ушиб почки, перелом лучезапястного сустава. Я уверен, что это преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки. Тем более угрозы поступали неоднократно и мы знаем от кого о чем было написано заявление в полицию“, – пишет Приходько.

Нападавших ищут
Нападавших ищут
соцсети

Как сообщалось в 2017 году, ДНР обнародовала список конфискованных предприятий.

Поделись:
Теги: ДНР, избиение, концерн Стирол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
shurag    26.07.2018, 14:00
Оценка:  0
shurag
снова русский мир, законы нерушимой
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь