В Киеве на Кирилловском путепроводе восстановили движение
В Киеве движение транспорта по путепроводу на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги по состоянию на 12:30 возобновлено.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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По словам генерального директора коммунальной корпорации Киевавтодор Александра Густелева, проезд по путепроводу открыт. Ранее в Киевавтодоре обещали восстановить движение на аварийном участке во второй половине дня 26 июля.
Отметим, в связи с сильным ливнем в среду, 25 июля, размыло опоры путепровода. Комиссия города по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций после осмотра постановила временно закрыть движение транспорта по указанному участку.
Ранее,в Киеве из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.
Утром 26 июля путепровод был перекрыт. В городе наблюдались пробки.