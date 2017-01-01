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В Киеве на Кирилловском путепроводе восстановили движение

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Проезд по путепроводу уже открыт.
Движение запущено с 12:30
Движение запущено с 12:30
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве движение транспорта по путепроводу на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги по состоянию на 12:30 возобновлено.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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По словам генерального директора коммунальной корпорации Киевавтодор Александра Густелева, проезд по путепроводу открыт. Ранее в Киевавтодоре обещали восстановить движение на аварийном участке во второй половине дня 26 июля.

Отметим, в связи с сильным ливнем в среду, 25 июля, размыло опоры путепровода. Комиссия города по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций после осмотра постановила временно закрыть движение транспорта по указанному участку.

Ранее,в Киеве из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

Утром 26 июля путепровод был перекрыт. В городе наблюдались пробки.

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Теги: Кирилловский путепровод, ремонт, непогода, ливень, КГГА, движение
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