Окровавленное тело женщины в ванной обнаружили в Николаеве
В Николаеве на Центральном проспекте в ванной обнаружен труп 31-летней женщины. Вероятно, она была убита сожителем, передает одел коммуникации НПУ в Николаевской области.
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В полиции рассказали, что на теле были явные признаки насильственной смерти. Сообщение об убийстве поступило в полицию 25 июля от матери жертвы.
Погибшая некоторое время не отвечала на телефонные звонки, и тогда мать с другом пришли навестить ее. В квартире убийца учинил погром, вещи были разбросаны, а некоторые личные вещи женщины исчезли.
В свою очередь, местные СМИ со ссылкой на мать погибшей сообщают, что утром в этот день она видела дочь в компании гражданского мужа – оба были выпившие и ссорились. Женщина решила забрать с собой внука.
Соседи погибшей рассказывают, что в квартире постоянно происходили пьянки и драки. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного убийства, совершенного из корыстрых мотивов. Пока не известно, какие телесные повреждения получила убитая и что стало причиной смерти. Ведется следствие.
Напомним, ранее сообщалось что в Харькове молодой мужчина провел два дня с 55-летней женщиной, убил ее и скрылся. Полиция разыскивает убийцу.