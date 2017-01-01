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Окровавленное тело женщины в ванной обнаружили в Николаеве

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Вероятно, женщину убил ее сожитель.
Окровавленное тело женщины в ванной обнаружили в Николаеве
© mk.npu.gov.ua
Фото 1/8
  • В Николаеве обнаружили мертвую женщину в окровавленной ванной
  • В Николаеве обнаружили мертвую женщину в окровавленной ванной
  • В Николаеве обнаружили мертвую женщину в окровавленной ванной
  • В Николаеве обнаружили мертвую женщину в окровавленной ванной
  • В Николаеве обнаружили мертвую женщину в окровавленной ванной
  • В Николаеве обнаружили мертвую женщину в окровавленной ванной
  • В Николаеве обнаружили мертвую женщину в окровавленной ванной
  • В Николаеве обнаружили мертвую женщину в окровавленной ванной
Окровавленное тело женщины в ванной обнаружили в Николаеве
В Николаеве обнаружили мертвую женщину в окровавленной ванной
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В Николаеве на Центральном проспекте в ванной обнаружен труп 31-летней женщины. Вероятно,  она была убита сожителем, передает одел коммуникации НПУ в Николаевской области.  

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В полиции рассказали, что на теле были явные признаки насильственной смерти. Сообщение об убийстве поступило в полицию 25 июля от матери жертвы.  
Погибшая некоторое время не отвечала на телефонные звонки, и тогда мать с другом пришли навестить ее. В квартире убийца учинил погром, вещи были разбросаны, а некоторые личные вещи женщины исчезли.

В свою очередь, местные СМИ со ссылкой на мать погибшей сообщают, что утром в этот день она видела дочь в компании гражданского мужа – оба были выпившие и ссорились. Женщина решила забрать с собой внука.

Соседи погибшей рассказывают, что в квартире постоянно происходили пьянки и драки. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного убийства, совершенного из корыстрых мотивов. Пока не известно, какие телесные повреждения получила убитая и что стало причиной смерти. Ведется следствие.

 

В Николаеве жестоко убили женщину в собственной квартире
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Напомним, ранее сообщалось что в Харькове молодой мужчина провел два дня с 55-летней женщиной, убил ее и скрылся. Полиция разыскивает убийцу.

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Теги: Николаев, тело, женщина, труп, убийство, полиция
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