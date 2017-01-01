Окровавленное тело женщины в ванной обнаружили в Николаеве

Вероятно, женщину убил ее сожитель.

В Николаеве на Центральном проспекте в ванной обнаружен труп 31-летней женщины. Вероятно, она была убита сожителем, передает одел коммуникации НПУ в Николаевской области.

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В полиции рассказали, что на теле были явные признаки насильственной смерти. Сообщение об убийстве поступило в полицию 25 июля от матери жертвы.

Погибшая некоторое время не отвечала на телефонные звонки, и тогда мать с другом пришли навестить ее. В квартире убийца учинил погром, вещи были разбросаны, а некоторые личные вещи женщины исчезли.

В свою очередь, местные СМИ со ссылкой на мать погибшей сообщают, что утром в этот день она видела дочь в компании гражданского мужа – оба были выпившие и ссорились. Женщина решила забрать с собой внука.

Соседи погибшей рассказывают, что в квартире постоянно происходили пьянки и драки. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного убийства, совершенного из корыстрых мотивов. Пока не известно, какие телесные повреждения получила убитая и что стало причиной смерти. Ведется следствие.

В Николаеве жестоко убили женщину в собственной квартире 0:00 / 01:15

Напомним, ранее сообщалось что в Харькове молодой мужчина провел два дня с 55-летней женщиной, убил ее и скрылся. Полиция разыскивает убийцу.