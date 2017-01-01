Руководителя САП было решено не увольнять- Назар Холодницкий получил выговор.

Согласно результатам заседания КДКП, глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволен со своей должности не будет. Холодницкий отделался выговором. Об этом сообщает Страна.ua.

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Соответствующий вердикт был оглашен в четверг, 26 июля по результатам рассмотрения дела Холодницкого на заседании КДКП. С жалобой на главу САП весной обратились генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артём Сытник.

В действиях Холодницкого, выявленных в результате осуществления в его отношении негласных следственных действий, они усмотрели грубое нарушение профессиональной этики и кодекса поведения прокурора при расследовании целого ряда громких уголовных дел.

Докладчик по делу, член КДКП, в своём заключении пришёл к выводу о том, что грубые нарушения со стороны Назара Ивановича действительно были допущены. Однако, ссылаясь на отсутствие предусмотренных законом полномочий предложил ограничиться в наказании главы САП выговором. По итогам заслушивания фигурантов “дисциплинарки“. Квалифкомиссия согласилась с выводами Ковальчука. Решение может быть оспорено в месячный срок.

Напомним, в начале заседания комиссии прокуроров Холодницкого обзывали трусом и ублюдком.