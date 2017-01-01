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Холодницкий отделался выговором

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Руководителя САП было решено не увольнять- Назар Холодницкий получил выговор.
Холодницкому объявили выговор
Холодницкому объявили выговор
oligarh.media

Согласно результатам заседания КДКП, глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволен со своей должности не будет. Холодницкий отделался выговором. Об этом сообщает Страна.ua.

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Соответствующий вердикт был оглашен в четверг, 26 июля по результатам рассмотрения дела Холодницкого на заседании КДКП. С жалобой на главу САП весной обратились генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артём Сытник.

В действиях Холодницкого, выявленных в результате осуществления в его отношении негласных следственных действий, они усмотрели грубое нарушение профессиональной этики и кодекса поведения прокурора при расследовании целого ряда громких уголовных дел.

Докладчик по делу, член КДКП, в своём заключении пришёл к выводу о том, что грубые нарушения со стороны Назара Ивановича действительно были допущены. Однако, ссылаясь на отсутствие предусмотренных законом полномочий предложил ограничиться в наказании главы САП выговором. По итогам заслушивания фигурантов “дисциплинарки“.  Квалифкомиссия согласилась с выводами Ковальчука. Решение может быть оспорено в месячный срок.

Напомним, в начале заседания комиссии прокуроров Холодницкого обзывали трусом и ублюдком.

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Теги: Холодницкий, комиссия, заседание, выговор
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