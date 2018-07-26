Контрактник ВСУ через соцсети "сливал" информацию боевикам ДНР

Военный также продал через интернет переданное волонтерами снаряжение на сумму 50 тысяч гривен.

В рядах ВСУ был выявлен военнослужащий-контрактник, который “сливал“ информацию боевикам ДНР и планировал перейти на их сторону.

“В середине июля Военной контрразведкой СБУ из состава Объединенных сил, при содействии командования воинской части, разоблачен военнослужащий Вооруженных сил Украины, который сливал боевикам информацию о действиях и позициях ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, а также воровал и продавал военное имущество“, - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что 24-летний уроженец Житомирской области, инициативно, надеясь получить денежное вознаграждение, через соцсети передавал боевике ДНР сведения, касающиеся позиций и военной техники ВСУ в районе проведения ООС, указывая GPS-координаты их местонахождения.

Было установлено, что задержанный намеревался перейти на сторону ДНР и уже получил соответствующие инструкции. Кроме того, задержанный похитил и реализовал через интернет предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тысяч грн.

Продолжается досудебное следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, 7 июля военная контрразведка задержала контрактника ВСУ, который ранее воевал на стороне самопровозглашенной ДНР.