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Триллион гривен убытков: в Украине заочно будут судить заместителя Шойгу

Комментариев: 2
Панкову инкриминируют пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границы Украины.
Триллион гривен убытков: в Украине заочно будут судить заместителя Шойгу
EPA/UPG

Соломенский районный суд Киева решил судить заочно заместителя министра обороны России и пресс-секретаря ведомства Николая Панкова.

Соответствующее решение столичный суд принял 17 июля.

В Украине Панкову инкриминируют подстрекательство крымских военных к госизмене в марте 2014 года, пособничество в ведении агрессивной войны и пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границы Украины.

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"Способствовал беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым, захват ими административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры, которые имеют важное оборонное и стратегическое значение", - отмечает прокуратура.

Его действия, по версии следствия, привели к нарушению территориальной целостности Украины и "причинению убытков в виде потери объектов государственной собственности" более чем триллион гривен.

В августе 2016 Панкову курьерской службой и на электронную почту министерства направили подозрение, позже - вызовы к следователю. Учитывая, что в прокуратуру он не появлялся, чиновника объявили в розыск и начали заочное расследование. Заседание Соломенский суд уже назначил на 11:00 6 сентября.

Как сообщалось 22 июля, в Керчи сносят университет, чтобы построить военную часть.

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Теги: Россия, война, Шойгу, Крым
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Комментариев (2)
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Операторська    26.07.2018, 16:35
Оценка:  +1
Операторська
що дають ці заочні суди? йому ж начхати на цей суд і прийняті рішення! і що, у всьому винуватий якийсь клерк-холоп?
Olshankin    26.07.2018, 16:21
Оценка:  +1
Olshankin
Деньги в стране появятся, если вернуть их из оффшоров. Биг Мир писал в 2015 г., что там более 115 млрд $ завалялось по зарубежным источникам. На все долги хватит. А на парашку надеяться - дохлое дело.
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