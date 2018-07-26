Россияне и иностранцы: СБУ раскроет данные наемников ЧВК Вагнера

Сегодня СБУ обнародует первую часть имеющейся информации о российских и иностранных наемниках ЧВК Вагнера, которые участвовали в боях в Сирии.

Служба безопасности Украины идентифицировала 206 наемников ЧВК Вагнера и готова обнародовать информацию. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Он напомнил, что в феврале 2018 года в СМИ появилась информация о крупных потерях ЧВК Вагнера в Сирии в результате военной операции - от десятка до сотен погибших наемников. При этом в росСМИ говорилось о пяти погибших, “предположительно, гражданах РФ“.

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“СБУ установила и идентифицировала личности 206 наемников ЧВК Вагнера, которые непосредственно принимали участие в наступлении. Имеющиеся документы свидетельствуют, что не менее 80 наемников погибли и более 100 наемников получили ранения разной степени тяжести“, - сообщил он.

По его словам, сегодня СБУ обнародует первую часть имеющейся информации, а именно - персональные данные 40 погибших и 30 раненых наемников, а также досье на отдельных иностранных граждан-членов ЧВК, которые принимали участие в боевом столкновении.

Гуськов добавил, что РФ скрывала информацию о погибших, выдавая их за пропавших без вести, но после президентских выборов в РФ родственники убитых наемников “в условиях строгой секретности стали получать гробы со своими близкими, при этом их продолжали шантажировать невыплатой денежной помощи за смерть наемника в случае раскрытия информации“.

Ранее Гуськов уже говорил, что ЧВК Вагнера, это не “частная военная компания“, а структура спецслужб РФ. СБУ считает, что наемники причастны к катастрофе сбитого украинский военно-транспортный самолет Ил-76 в аэропорту Луганска 14 июня 2014 года. На борту самолета были 9 членов экипажа и 40 десантников - все они погибли.

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Стоит отметить, частная военная компания Вагнера изменило организационно-штатную структуру и сменило название на Лига.

В мае в Facebook координатор группы Информационное сопротивление (ИС) Дмитрий Тымчук сообщал, что сейчас ЧВК Вагнер разделилось на три подразделения: основное и два вспомогательных.

“На данный момент это незаконное вооруженное формирование (НВФ) состоит из основного боевого подразделения Лига Ветераны, которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) Вагнер, подразделения Лига МТБ (бывшая администрация полевого лагеря), Лига СБ (бывшая группа Следопыт) и тылового обеспечения“, - писал Тымчук.

Структура ЧВК Лига facebook.com/Дмитрий Тымчук

По данным группы ИС, глава правления новой организации Лига - Андрей Трошев, который до этого был исполнительным директором ЧВК Вагнер и руководителем группы Следопыт (служба безопасности ЧВК Вагнер, личный номер М-2315).

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Командир подразделения Лига Ветераны - Дмитрий Уткин (позывной Вагнер, личный номер М-0209). Пунктом постоянной дислокации подразделения является полигон Молькино в Краснодарском крае РФ.

Все сотрудники ЧВК получили должности “специалистов“, которые разделены на четыре категории:

специалист 1-й категории - командир батальона;

специалист 2-й категории - заместитель командира батальона;

специалист 3-й категории - командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения;

специалист 4-й категории - рядовой.

Напомним, 2 июня СБУ опубликовала записи перехвата разговоров, которые в 2014 году состоялись между командиром российских наемников Дмитрия Уткина с позывным Вагнер и главаря боевиков так называемой ЛНР Игорем Плотницким.