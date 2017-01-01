Сытник сам себя переиграл - в войне против САП он топит имидж НАБУ

Продолжающийся конфликт между главами Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры навредит имиджу обеих структур.

Об этом сообщает ДС.

“Безусловно, это никоим образом не может способствовать улучшению имиджа антикоррупционных органов, даже наоборот. Это понятно и не надо быть большим специалистом. Когда руководители двух главных антикоррупционных органов начинают выяснять между собой отношения - это ничего хорошего не показывает, и не повышает доверия к антикоррупционным органам в целом“, - заявил Бала.

Также, по его словам, в этой ситуации есть и некий плюс: “Потому что это выглядит как выяснение личных отношений, то есть речь не идет о претензиях по отношению к структурам. И в свое время даже об этом говорил и сам Сытник, что органы между собой сотрудничают плодотворно. И это в определенной степени хорошо, что это не распространилось на противостояние определенных структур. Надеюсь, что так и будет“.

“Ну и третий момент, несмотря ни на что, я думаю, что есть еще шанс восстановить доверие к антикоррупционным органам, но в большей степени это будет зависеть от Антикоррупционного суда, как этот суд будет работать, потому что он открывает еще одно окно возможностей доверия. Если Антикоррупционный суд будет иметь доверие граждан и выносить свои решения как раз на основе сотрудничества с НАБУ и САП, тогда, безусловно, доверие к этим органам, несмотря на отношения между личностями, может быть вновь восстановлено, а может даже потом и увеличено“, - заявил эксперт.

“Поэтому, - продолжил он, - по большому счету на сегодняшний день, безусловно, это минус, но я бы не был пессимистом, чтобы говорить, что это в конечном варианте будет только минус. Время покажет. Надо все сделать для того, чтобы не было в будущем таких скандалов и выяснения отношений, потому что это подрывает авторитет тех структур, которые в начале их создания имели достаточно высокий уровень доверия граждан и на них возлагали большие надежды“.