В Харьковской области запустили новую нефтяную скважину

Объемы добычи и реализации углеводородов в области растут с каждым годом.

В Харьковской области частная компания Укрнефтебурение завершила бурение скважины № 26 на Сахалинском газоконденсатном месторождении и ввела ее в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Это третья новая скважина, которую мы ввели в эксплуатацию в этом году. И это очередной рекорд как для УНБ, так и месторождения в целом. В результате успешного бурения и освоения скважины суточный дебит жидких углеводородов на Сахалинском месторождении превысил отметку 300 т. Именно благодаря таким проектам компания ежегодно увеличивает объемы добычи и реализации углеводородов“ — отметил председатель правления ЧАО ДК Укрнефтебурение Михаил Бакуненко.

Подрядчиком выступила ООО Буровая компания Регион.

Как сообщалось 27 июня, под Полтавой будут добывать нефть - жителям грозит радиоактивное загрязнение.

Напомним, ранее, в 2011 году, жители Сумской области требовали внесения в государственный бюджет Украины на 2008 год нормы об отчислении местным бюджетам 25% ренты за добычу в области нефти, газа и газового конденсата.