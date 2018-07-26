Рейтинг экономической программы Рабиновича – в два раза выше рейтинга программы Тимошенко

Презентация программы политической партии "За життя" ее лидером, народным депутатом Вадимом Рабиновичем вечером 25 июля в прямом эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne, вызвала в два раза больший интерес зрительской аудитории, чем это было во время недавней ТВ-трансляции презентации программы партии "Батькивщина" ее лидером Юлией Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные Nielsen Ukraine.

В частности, рейтинг аудитории телезрителей по Киеву составил 2,7 при рекордной доле 9,62. В целом по стране данные распределились следующим образом: аудитория 18+ (50+) – рейтинг 1,97 при рекордной доле 6,09, а самая массовая аудитория 18+ показала рейтинг 1,17 при рекордной доле 3,61.

Презентация программы политической партии "За життя" (которую Вадим Рабинович назвал "Українська мрія") на протяжении 3 часов шла в прямом эфире телеканала NewsOne, оставаясь все это время самой рейтинговой программой дня на информационных телеканалах. Вадим Рабинович не только назвал основные пункты программы преодоления экономического кризиса, но и начал формировать команду "За життя", куда, по мнению зрителей, должны быть приглашены: Виктор Медведчук (будет отвечать за мир и отношения со странами СНГ), Виктор Суслов (экономика), Виталий Шабунин (борьба с коррупцией), Евгений Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (внешняя политика).

Тут же, в ходе программы, Вадим Рабинович пригласил их в партию, а также попросил зрителей поддержать еще одну кандидатуру "для сшивания страны" – украинского политзаключенного Мыколу Карпюка, которого Вадим Рабинович навещал во Владимирском централе (Россия) и которого обязался оттуда освободить.