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В Черновцах на ходу задымился переполненный троллейбус

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Салон троллейбуса №1 в Черновцах заполонил дым.
К счастью, обошлось без жертв
К счастью, обошлось без жертв
0372.ua

В Черновцах переполненный троллейбус задымился прямо во время движения.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает в четверг, 26 июля, местное издание 0372.ua.

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Отмечено, что салон троллейбуса №1 заполонил дым, в таком состоянии он проехал одну остановку - водитель не хотел останавливаться до Соборной площади.

Более того, пассажиры отмечают, что очень долго ждали на остановке этот троллейбус, и в результате не все смогли доехать до пункта назначения.

Напомним, ранее в Луцке загорелся троллейбус.

Перед этим сообщалось, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) задымился трамвай.

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Теги: транспорт, Черновцы, пассажиры
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