В Черновцах на ходу задымился переполненный троллейбус
Салон троллейбуса №1 в Черновцах заполонил дым.
В Черновцах переполненный троллейбус задымился прямо во время движения.
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает в четверг, 26 июля, местное издание 0372.ua.
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Отмечено, что салон троллейбуса №1 заполонил дым, в таком состоянии он проехал одну остановку - водитель не хотел останавливаться до Соборной площади.
Более того, пассажиры отмечают, что очень долго ждали на остановке этот троллейбус, и в результате не все смогли доехать до пункта назначения.
Напомним, ранее в Луцке загорелся троллейбус.
Перед этим сообщалось, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) задымился трамвай.
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