Житомирский облсовет объявил 2019-й годом Бандеры

Сессия Житомирского областного совета 26 июля поддержала соответствующее решение.

На сессии Житомирского облсовета было принято решение о объявлении 2019 года в области годом проводника ОУН Степана Бандеры.

Сессия поддержала вопрос, согласившись с рекомендацией комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, законности, правопорядка и антикоррупционной деятельности, передает УНИАН.

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Также было рекомендовано при формировании городского бюджета на 2019 год предусмотреть средства для установления памятника Степану Бандере в Житомире.

Отдельные представители общественности от организации поляков в начале сессии призывали депутатов не голосовать за данный вопрос. С таким предложением в сессионном зале выступила председатель Житомирского областного Союза поляков Украины Виктория Лясковская-Щур.

Националисты при этом выкрикивали выступающей “Позор!“.

Данным решением в области создадут организационный комитет и разработают план мероприятий по празднованию в области 110-летия со дня рождения Бандеры.

Напомним, в марте депутаты Житомирского облсовета рекомендовали в определенные даты вывешивать в области революционный красно-черный флаг ОУН.

Ранее, комиссия Киевсовета подготовила проект решения, согласно которому в честь знаменательных дат национально-освободительной борьбы у здания Киевсовета и райгосадминистраций будут вывешивать флаг ОУН.