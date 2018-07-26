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Под Харьковом трое в масках Шрека ограбили ювелирный магазин

Комментариев: 1
Для розыска злоумышленников правоохранители ввели оперативный план Сирена.
Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы
Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы
npu.gov.ua

В поселке Донец Балаклейского района Харьковской области 25 июля трое неизвестных ворвались в ювелирный магазин и, угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, украли драгоценности и 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-центр полиции области.

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“Трое неизвестных в масках ворвались в ювелирный магазин и под угрозой применения в отношении продавщицы предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 тысяч гривен и ювелирными изделиями на сумму 300 тысяч гривен“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения разбойного нападения злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Volkswagen Golf III. 

Сейчас полицейские проводят комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Известно, что правонарушители прикрывали свое лицо масками героя мультфильма Шрека.

По словам правоохранителей, злоумышленникам, которые совершили разбойное нападение, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщалось 13 июля, в Киеве за серию ограблений будут судить “Спайдермена“.

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Теги: ограбление, Харьковская область
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Комментариев (1)
nsasssnter    26.07.2018, 17:33
Оценка:  +1
nsasssnter
Илиоты!Какое ограбление!Это же были съёмки нового блокбастера"Шрек в Украине"!Главный герой с двумя дублёрами это были!
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