Под Харьковом трое в масках Шрека ограбили ювелирный магазин

Для розыска злоумышленников правоохранители ввели оперативный план Сирена.

Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы npu.gov.ua

В поселке Донец Балаклейского района Харьковской области 25 июля трое неизвестных ворвались в ювелирный магазин и, угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, украли драгоценности и 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-центр полиции области.

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“Трое неизвестных в масках ворвались в ювелирный магазин и под угрозой применения в отношении продавщицы предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 тысяч гривен и ювелирными изделиями на сумму 300 тысяч гривен“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения разбойного нападения злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Volkswagen Golf III.

Сейчас полицейские проводят комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Известно, что правонарушители прикрывали свое лицо масками героя мультфильма Шрека.

По словам правоохранителей, злоумышленникам, которые совершили разбойное нападение, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщалось 13 июля, в Киеве за серию ограблений будут судить “Спайдермена“.