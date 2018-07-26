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В доме Амосовой проходит обыск

Комментариев: 1
Обыскивают также помещения медицинского университета, который ранее возглавляла Екатерина Амосова.
Ранее Минздрав заявил о якобы подделке решения суда, которым Амосова восстанавливалась в должности
Ранее Минздрав заявил о якобы подделке решения суда, которым Амосова восстанавливалась в должности
facebook.com/nmu.official

В доме экс-ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерины Амосовой в четверг, 26 июля, проводятся обыски.

Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, обыски проходят в помещениях университета, в частности, у проректора Александра Никитюка.

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Напомним, Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца из-за срыва лицензионного экзамена “Шаг“ для студентов-стоматологов 3 курса.

Позже соощалось, что Амосова через суд вернула себе должность ректора. Однако, решение суда о восстановлении Амосовой оказалось поддельным.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Минздрав, обыск, Амосов, Медуніверситет Богомольця
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Комментариев (1)
Виктор66    26.07.2018, 18:16
Оценка:  0
Виктор66
как поддельным?
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