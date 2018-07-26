Во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета

Накануне трагических событий 12-летний школьник разбил гаджет.

Мальчик покончил с собой из-за разбитого гаджета depositphotos.com

Во Львовской области нашли повешенным 12-летнего мальчика. Тело ребенка обнаружил его отец в хозяйственной постройке. Накануне трагических событий, мальчик разбил свой планшет. Об этом сообщает Корреспондент.нет со ссылкой на НПУ Львовской области.

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Трагедия произошла в селе Задеревач Львовской области. Мальчик проживал с отцом, мать ребенка находится на заработках в Польше. Обнаружив бездыханным собственного сына, отец немедленно позвонил в полицию. Отмечается, что на теле ребенка не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти.

“Предварительно правоохранителями установлено, что это было самоубийство. Сейчас работают следователи, которые выясняют детали“, - рассказала пресс-секретарь полиции области Светлана Добровольская.

Напомним, ранее в Южноукраинске служебная собака нашла девочку: ребенок хотел покончить с собой.