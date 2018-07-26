Во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета
Во Львовской области нашли повешенным 12-летнего мальчика. Тело ребенка обнаружил его отец в хозяйственной постройке. Накануне трагических событий, мальчик разбил свой планшет. Об этом сообщает Корреспондент.нет со ссылкой на НПУ Львовской области.
Читай также: В жилом доме Тернополя прогремел взрыв из-за неудачной попытки суицида
Трагедия произошла в селе Задеревач Львовской области. Мальчик проживал с отцом, мать ребенка находится на заработках в Польше. Обнаружив бездыханным собственного сына, отец немедленно позвонил в полицию. Отмечается, что на теле ребенка не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти.
“Предварительно правоохранителями установлено, что это было самоубийство. Сейчас работают следователи, которые выясняют детали“, - рассказала пресс-секретарь полиции области Светлана Добровольская.
Напомним, ранее в Южноукраинске служебная собака нашла девочку: ребенок хотел покончить с собой.