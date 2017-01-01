Торецкий фенольный завод попал под обстрел – СЦКК

В случае повреждения шламонакопителя Торецкого фенольного завода Донбассу грозит масштабная экологическая катастрофа.

На Донбассе подразделения сепаратистов обстреляли шламонакопитель Торецкого фенольного завода. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook в четверг, 26 июля.

Отмечается, что противник обстреляли из артиллерии шламонакопитель третей очереди промышленных отходов фенольного завода. В частности, был обнаружен разрыв снаряда в чаше шламонакопителя.

"На данный момент специалисты не могут оценить повреждения объекта. При этом не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши. В таком случае это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Торецком фенольном заводе уже два года как необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. В этом искусственном резервуаре находятся почти 33 тысячи тонн жидких отходов.

Напомним, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что без воды на Донбассе могут остаться до 3 млн человек.

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