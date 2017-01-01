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Торецкий фенольный завод попал под обстрел – СЦКК

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В случае повреждения шламонакопителя Торецкого фенольного завода Донбассу грозит масштабная экологическая катастрофа.
Торецкий фенольный завод представляет угрозу Донбассу
Торецкий фенольный завод представляет угрозу Донбассу
Цензор.нет

На Донбассе подразделения сепаратистов обстреляли шламонакопитель Торецкого фенольного завода. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook в четверг, 26 июля.

Отмечается, что противник обстреляли из артиллерии шламонакопитель третей очереди промышленных отходов фенольного завода. В частности, был обнаружен разрыв снаряда в чаше шламонакопителя.

"На данный момент специалисты не могут оценить повреждения объекта. При этом не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши. В таком случае это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Торецком фенольном заводе уже два года как необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. В этом искусственном резервуаре находятся почти 33 тысячи тонн жидких отходов.

Напомним, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что без воды на Донбассе могут остаться до 3 млн человек.

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Теги: донбасс, обстрел, снаряд, сепаратисты, Артиллерия, новости Донбасса, Торецк
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Источник: korrespondent.net

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