В Одессе декоммунизировали здание облвоенкомата
Символику СССР удалили после давления общественности.
В Одессе с фасада здания на Пироговской, 6, где размещаются областной и Приморский районный военкоматы, убрали запрещенную в Украине коммунистическую символику.
Об этом сообщает Думская.
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Военные выполнили требование закона, принятого еще в 2015 году, под давлением общественности. Вместо сбитой лепнины серпа и молота на здание прикрепили плакат с украинским гербом.
Как сообщалось в феврале, в Киеве со щита Родины-матери хотят снять герб СССР.