Символику СССР удалили после давления общественности.

В здании размещаются областной и Приморский райвоенкоматы dumskaya.net

В Одессе с фасада здания на Пироговской, 6, где размещаются областной и Приморский районный военкоматы, убрали запрещенную в Украине коммунистическую символику.

Об этом сообщает Думская.

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Военные выполнили требование закона, принятого еще в 2015 году, под давлением общественности. Вместо сбитой лепнины серпа и молота на здание прикрепили плакат с украинским гербом.

Жители Одессы настояли на декоммунизации фасада здания dumskaya.net

Лепнину советской символики убрали dumskaya.net

Как сообщалось в феврале, в Киеве со щита Родины-матери хотят снять герб СССР.