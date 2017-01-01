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В Одессе декоммунизировали здание облвоенкомата

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Символику СССР удалили после давления общественности.
В здании размещаются областной и Приморский райвоенкоматы
В здании размещаются областной и Приморский райвоенкоматы
dumskaya.net

В Одессе с фасада здания на Пироговской, 6, где размещаются областной и Приморский районный военкоматы, убрали запрещенную в Украине коммунистическую символику.

Об этом сообщает Думская.

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Военные выполнили требование закона, принятого еще в 2015 году, под давлением общественности. Вместо сбитой лепнины серпа и молота на здание прикрепили плакат с украинским гербом.

Жители Одессы настояли на декоммунизации фасада здания
Жители Одессы настояли на декоммунизации фасада здания
dumskaya.net

Лепнину советской символики убрали
Лепнину советской символики убрали
dumskaya.net

Как сообщалось в феврале, в Киеве со щита Родины-матери хотят снять герб СССР.

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Теги: Одесса, СССР, декоммунизация
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