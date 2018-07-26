В Днепре 13-летняя девушка выпрыгнула из окна восьмого этажа
Девушка-подросток в четверг, 26 июля, выпрыгнула из окна квартиры на восьмом этаже в одном из домов Днепра, сообщает Информатор.
Отмечается, что инцидент произошел около 11:30 на Запорожском шоссе. На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь.
Уточняется, что девушка выжила при падении, но ее состояние медики оценивают, как тяжелое и не дают никаких прогнозов. За жизнь пострадавшей сражаются медики отделения реанимации детской областной больницы.
По предварительным данным, девочка поссорилась со своим другом и решила покончить жизнь самоубийством. Следователи выясняют детали происшествия.
Напомним, накануне в Житомире мужчина выпрыгнул из окна больницы и погиб. Ранее в Одесской области ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил.
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Можно и поязвить и про родителей и про любовь, и про тупость подростков, но не буду.
Надеюсь выживет, а врачи скажут что родилась в рубашке. Это дурость, многим понятно. И язвление про естественный отбор тоже. Но пусть боженька даст ей второй шанс, на жизнь.