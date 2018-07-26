В Днепре 13-летняя девушка выпрыгнула из окна восьмого этажа

Подросток находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, на такой шаг девушка пошла после ссоры с бойфрендом.

Девушка-подросток в четверг, 26 июля, выпрыгнула из окна квартиры на восьмом этаже в одном из домов Днепра, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел около 11:30 на Запорожском шоссе. На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь.

Уточняется, что девушка выжила при падении, но ее состояние медики оценивают, как тяжелое и не дают никаких прогнозов. За жизнь пострадавшей сражаются медики отделения реанимации детской областной больницы.

По предварительным данным, девочка поссорилась со своим другом и решила покончить жизнь самоубийством. Следователи выясняют детали происшествия.

Напомним, накануне в Житомире мужчина выпрыгнул из окна больницы и погиб. Ранее в Одесской области ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил.

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