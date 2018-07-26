Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

При подрыве Молота выявили ряд нарушений

Комментариев: 1
Эксперты обнаружили несоответствия в конструкции предохранителя от двойного заряжания миномета.
Эксперты также нашли нарушения в о время испытаний миномета
Эксперты также нашли нарушения в о время испытаний миномета
Минобороны Украины
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета Молот, из-за взрыва которого погибли трое военных на Ровенском полигоне. Об этом в четверг, 26 июля, сообщил агентству УНН директор института Александр Рувин.
 
 
"В настоящее время установлены определенные несоответствия между рабочей и проектной документацией и фактической конструкцией миномета. По предварительным данным, они между собой отличаются, в частности, конструкцией предохранителя от двойного заряжания. Есть много вопросов к другим частям этого миномета", - заявил Рувин.
 
По его словам, эксперты продолжают работать с минометом.
 
Рувин также отметил, что установлены нарушения и во время проведения испытаний Молота. В частности, их проводили военные, а не эксперты, как это предусмотрено правилами.
 
"Есть много вопросов по соблюдению требований техники безопасности и действий военнослужащих. Непонятно, почему учения проводились в темное время суток - под утро. Существует большая вероятность, что в дневное время столь тяжелых последствий удалось бы избежать", - сказал Рувин.
 
 
Также нарушениями, по его словам, было то, что военные не вырыли необходимый окоп, миномет находился во время испытаний на открытом пространстве и ближе, чем положено.
 
 
Рувин отметил, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.
 
"Мы опять же не знаем, в каких условиях хранились заряды, а они были изготовлены в 1991 году. Значит, на мине написано, что она 1991 года изготовления, добавляем 25 лет срока ее годности и получаем конечный срок использования этой мины - 2016 год. Она взорвалась в 2018 году, то есть два года она была просрочена", - сказал он, добавив, что состояние зарядов никто не проверял. 

По словам главы КНИИСЭ, продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая включает взрывотехнические, трассологические, физико-химические и военные исследования. В основе данных исследований - исправность минометов, мин и действия военнослужащих.

"Говорить об окончательных выводах можно будет только после полного завершения экспертизы. На данный момент мы должны закончить исследования по всем направлениям и сложить их в единое заключение", - подитожил Рувин.

Ранее в Минобороны заявили, что основной версией взрыва миномета является двойное заряжание.

На данный момент исспользование минометов на учениях приостановлено указом президента.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, взрыв, военные, экспертиза, миномет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
nsasssnter    26.07.2018, 19:44
Оценка:  0
nsasssnter
Путинские агенты,называющие себя экспертами,хотят чтобы у наших доблестных зольдатен не было этих прекрасных миномётов!Не позволим этим кремлёвским диверсантам лишить нашу шоколадную армию самых лучших в мире миномётов Молот!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь