Пожар в Виктории: на месте обнаружили человеческие останки

Обнаруженные на месте сгоревшего лагеря останки переданы следователю. Будет проведена специальная экспертиза.

В ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар Пресс-служба МВД Украины

Эксперты Международного института экспертиз (Эстония) при проведении исследовательских работ на месте сгоревшего в одесском лагере Виктория корпуса обнаружили объекты, похожие на человеческие останки. Об этом сообщила адвокат Оксана Муравская, которая представляет интересы Алексея Мазура – отца одной из погибших на пожаре девочек, информирует Интерфакс-Украина.

По ее словам, данные объекты были переданы следователю. И в соответствии с установленным порядком с ними будет проведена экспертиза, которая покажет, являются ли эти объекты останками.

"Эти останки были переданы следователю. Следователь оформил их в соответствии с нормами УПК. И уже он будет направлять их на экспертизу, которая даст ответ на вопрос, биологические ли это останки или небиологические, и кому именно они принадлежат. Утверждать что-то пока не может никто", - сказала Муравская.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Погибли трое детей. 30 ноября директор лагеря Петрос Саркисян был арестован без права залога.

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